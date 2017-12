Die Vorweihnachtszeit kann André Rieu nicht so richtig genießen. Sie wird überschattet von dem traurigen Verlust seines sehr engen Freundes und Mitarbeiters. Denn vor einem Jahr ist Ruud Merx im Alter von gerade einmal 47 Jahren gestorben. Damals schrieb André Rieu in einer Traueranzeige: „Unser geliebter Ruud, 22 Jahre lang hatten wir die Ehre und Freude, den warmen Klang deiner Posaune, dein herzliches Lächeln erleben zu dürfen.“

Da sich in diesen Tagen der Todestag seines Freundes zum ersten Mal jährt, ist der Star-Geiger wieder besonders mit seinen Gedanken bei Ruud. In der niederländischen Zeitschrift ‚Privé’ schreibt er im Namen seines gesamten Orchesters rührende Worte an ihn: „Wir teilen unsere Gedanken und Gefühle, die fröhlichen und die traurigen. So denke ich an den Tod von Ruud.“

André Rieu: Trauriger Todesfall

Dass sein treuer Mitarbeiter und Freund so überraschend an einem Herzinfarkt sterben würde, hat niemand kommen sehen. Am allerwenigsten André Rieu. Es geschah während einer England-Tournee mit Rieus ‚Johann Strauß Orchester’. Der Posaunist hinterließ eine Frau und zwei Kinder.