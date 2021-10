Andrea Berg: Baby-News! Sie lässt die Bombe platzen

Der kleine Alpaka kann sich gerade so auf den Beinen halten, während sich die anderen rührend um ihn kümmern. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Glückwunsch zum Nachwuchs! So süß der Kleine", "Wie süß! Willkommen auf dieser Welt, Eric" oder "Ist das süß. Herzlichen Glückwunsch!", heißt es in den Kommentaren. Bei Andrea Berg leben auf dem "Sonnenhof" noch viele weitere Tiere - darunter zwei Esel, eine ganze Menge Hühner, eine Schildkröte, ein Kater, zwei Hunde, Schweine, Ziegenböcke, Ponys und Gänse. Bei der Sängerin wird es jedenfalls nicht langweilig...

Was die größten Erfolge von Andrea Berg waren, erfahrt ihr hier im Video: