Andrea Gerhard: Nach Drehschluss schlüpft sie ins Stewardessen-Kostüm

Hört sich fast ein bisschen schlüpfrig an, ist es aber keineswegs. "Ganz verrückt. Mich hat mal eine Agentur angesprochen, ob ich russische Hochzeiten von Menschen, die schon seit zwei oder drei Generationen bei uns leben, moderieren kann. Ich habe da seit 2012 wirklich krasse Sachen gesehen und erlebt", erzählt die sympathische Wahl-Hamburgerin, "und dann jobbe ich noch als versteckte, lustige Show-Kellnerin, die mit den Gästen improvisiert. Damit lockert man die Stimmung auf Hochzeiten auf. Ich spiele oft eine Stewardess." Nanu, das ist ja mal ein außergewöhnlicher Nebenjob!

Sie hat also schon auf so vielen Hochzeiten getanzt, dass sie selbst mit dem Thema (fast) durch ist. "Ich bin nicht so der Fan vom Heiraten, obwohl ich wirklich 100prozentig sicher bin, dass ich mit David den Rest meines Lebens verbringen möchte. Aber ich habe noch nie eine erlebt, wo ich wirklich dachte: Das ist die perfekte Hochzeit für mich". Warten wir es mal ab.

Seit Sommer sind Andrea und David übrigens Eltern. "Es gibt ja so einen Spruch: Das letzte Kind hat Fell. Bei uns ist es das erste", lacht sie, "man kann schon so ein bisschen merken, dass sich das Leben verändert, wenn da noch so ein kleines Wesen mit dabei ist. Alle Mütter werden jetzt sagen ,Nein, das ist nicht vergleichbar.’ Ich finde, in manchen Teilen ist es schon vergleichbar."