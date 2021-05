Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Drama! Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

Am 9. Mai geht der "Fernsehgarten" in die nächste Runde und feiert an insgesamt 20 Sonntagen sein 35. Jubiläum. Natürlich ist auch Moderatorin Andrea Kiewel wieder dabei. Doch zum Start der neuen Staffel wird es leider wieder kein Live-Publikum geben. Durch die Corona-Pandemie ist es derzeit einfach nicht möglich, die Show wie damals stattfinden zu lassen. Schon im vergangenen Sommer musste die Sendung auf das gewohnte Publikum verzichten.