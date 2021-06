Andrea Kiewel: Jetzt wird es richtig bitter

Wie jetzt via "Social Media" deutlich wird, sind die "Fernsehgarten"-Zuschauer von Andreas neustem Look alles andere als begeistert! Die Moderatorin präsentierte sich in der jüngsten Sendung nämlich in einem wallenden, bunten Sommerkleid, um den heißen Temperaturen standzuhalten. Das Urteil der Fans fällt dafür absolut vernichtend aus. So ist zu lesen: "Meine Oma will ihre Tischdecke zurück", "Warum hat Kiwi einen Duschvorhang an? Ganz schrecklich und falsch zusammen genäht" sowie "Wenn Du verschlafen hast und deshalb die Sendung in Deinem Sommer-Nachthemd moderieren musst". Autsch! Harte Worte, die an Andrea sicherlich erneut nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Andrea sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher und Nörgler gibt es schließlich immer...