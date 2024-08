Andrea Sawatzki & Christian Berkel: Süße Beichte nach 27 gemeinsamen Jahren!

Trotzdem, da sind sich Christian Berkel und Andrea Sawatzki einig, sei ihre harmonische Ehe kein Selbstgänger. "An einer Beziehung arbeiten, hört sich unsexy an. Sich um den anderen bemühen, ist für viele vielleicht auch nicht aufregend. Aber ich glaube, das ist es am Ende", so die ehemalige "Tatort"-Kommissarin. Ihr Mann sieht das ähnlich: "Ich glaube, wir haben beide unsere Antennen immer relativ stark ausgefahren. Dadurch spüren wir, wenn der andere mal schlecht drauf ist und fragen auch nach, was los ist. Es kann natürlich sein, dass der andere dann nicht reden will. Das muss man auch aushalten." Zuweilen sei es ihrer Ehe sicher zuträglich, dass sie aus beruflichen Gründen hin und wieder an unterschiedlichen Orten sein müssten, so Christian Berkel. Doch auf die Mischung komme es an: "Zu viel oder zu lange getrennt sein, empfinde ich als nicht so gut." Er sei nämlich noch immer verliebt in seine Frau, würde sie vermissen, wenn sie nicht bei ihm sei. "So stark wie bei Andrea habe ich das noch nie erlebt. Es berührt mich richtig, wenn sie endlich wieder zur Tür reinkommt!" Was für ein liebevolles, sympathisches Paar!