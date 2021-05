Andreas Gabalier: Baby-Hammer und eine neue Liebe - Sensation bahnt sich an

Nun schlägt der Sänger jedoch ganz neue Töne an. "Mensch, das ist doch nicht alles! Ich habe immer gesagt, dass ich einmal ganz viele Kinder haben will", erklärt Andreas laut "Das Neue". Die Vaterrolle übt er momentan bereits fleißig mit den Kindern von Nachbarn und Freunden. Und er findet Gefallen daran. Doch eine Sache fehlt noch zum Glück: die passende Frau!

"Auf Dauer ist es doch recht fad so allein daheim, wenn man nur die Nachbarn ab und zu am Gartenzaun trifft", beschreibt er seine Einsamkeit. Er ist wieder bereit für große Gefühle: "Ich liebe die Frauen und möchte mich wirklich sehr gern wieder verlieben." Da heißt es also Daumen drücken, damit Andreas bald mit dem Projekt "Großfamilie" anfangen kann!