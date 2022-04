Florian Silbereisen ist wohl der bekannteste Schlagersänger in Deutschland. Seine charmante Art und sein gutes Aussehen lassen die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Doch so fantastisch wie aktuell, sah der König des Schlagers nicht immer aus. Wir zeigen euch seine schlimmsten Styles:

Nur zu seltenen Gelegenheiten gibt der Showmaster Einblicke in seinen privaten Alltag, das Leben mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Helga (52), Sarina (48), Rainer (49) und Franz (51). Er hält es da scheinbar lieber wie mit so vielen Dingen: "Das steckt ja schon in dem Wort Geheimnis drin, dass es eben Geheimnisse gibt, die man nicht preisgeben soll!"

Lange haben wir ihn nicht so fröhlich gesehen. Wann immer Florian Silbereisen mit Collien Ulmen-Fernandes (40) zusammen ist, stimmt die Chemie einfach. Gerade stehen sie für ihre fünfte gemeinsame "Traumschiff"-Folge vor der Kamera. Dass sich die beiden so gut verstehen, freut vor allen Florians Fans.

Der Wow-Auftritt von Kandidatin Abi war nicht ganz so überraschend, wie es im TV wirkte. Durch die Vorwürfe gerät Florian Silbereisen als Jury-Chef in die Kritik…

"Er ist der Mann an meiner Seite, der das Letzte aus mir herausholt. Ich vertraue ihm (…). Manchmal rufen wir uns auch nachts um drei an, weil einem von uns irgendetwas Besonderes eingefallen ist", schwärmte Florian Silbereisen (40) einmal von seinem Manager Michael Jürgens (54). Ob er sein bester Freund sei? "Ja, absolut!", bekräftigt der Showmaster.

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt! Doch nicht nur Helene konnte das Herz des smarten Sängers für sich gewinnen. Auch vor der Queen of Schlager hatte Florian eine sexy Blondine an seiner Seite...

Ob als Schlagersänger, Entertainer oder „Traumschiff“-Kapitän, Florian Silbereisen macht in jeder Rolle eine gute Figur. Nur in der Liebe, hat der einsame Bayer einfach kein glückliches Händchen. Zum Trost hat sich Florian Silbereisen mit seinem neuen Haus in Österreich einen echten Wohntraum erfüllt. Doch wo liegt das Schmuckstück eigentlich genau?

Florian Silbereisen: Kurzbiografie

Geboren am 4. August 1981, wuchs Florian Bernd Silbereisen in Tiefenbach, Landkreis Passau in Bayern auf. Seinen heutigen Beruf, oder besser seine Berufung als musikalischer Show-Master, entdeckte der heute 37-Jährige schon als Kind für sich. Denn Musik lag dem Schlagerstar schon als Sprössling im Blut. Als erstes Instrument erlernte der junge Florian Silbereisen das Akkordeon. 1991, im Alter von neun Jahren, unterschreibt er seinen ersten Plattenvertrag und erobert mit der Single "Flori mit der Steirischen Harmonika" die deutschen Bühnen. Karl Moik holte ihn im selben Jahr in seinen Musikantenstadl. Florian Silbereisen avanciert über Nacht zu dem musikalischen Wunder und ist seitdem nicht mehr aus der Schlagerszene wegzudenken. Ein Jahr später, 1992, gewann er den "Herbert-Roth-Preis" für Instrumentalsolisten. Sein erstes Album "Lustig samma" erschien 1997. Ein Jahr später konnte er sich mit seinem Song „Der Bär ist los“ zum Vorentscheid für den Grand Prix der Volksmusik qualifizieren.

Florian Silbereisen: Deutschlands jüngster Showmaster

Dank eines Auftritts bei Carmen Nebel wurde Florian Silbereisen zum Fernsehstar. Im Jahr 2002 bekam er beim MDR eine eigene TV-Sendung "Mit Florian Hut und Wanderstock". Im Februar 2004 steht er erstmalig am Samstagabend vor der Kamera – als Deutschlands jüngster Showmaster! Mit gerade einmal 22 Jahren präsentiert er zum ersten Mal eine große Samstagabendshow live in der ARD. Und die Erwartungen an das junge Talent sind hoch. Denn Florian Silbereisen soll nicht nur moderieren, sondern nebenbei auch singen und beim Publikum mit seinen Instrumenten für Stimmung sorgen. Und der junge Entertainer meistert diese Show-Hürde mit Bravour. Mittlerweile ist Florian Silbereisen ein alter Show-Hase. Er hat zahlreiche Tourneen und hunderte Auftritte bestreitet. Der charmante Bayer ist obendrein sozial engagiert und konnte sich über eine eigene Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin freuen.

Hat Florian Silbereisen nach Helene Fischer eine neue Freundin?

Klar, dass wenn einer so lange wie Florian Silbereisen im Showgeschäft ist, er auch sein privates Glück in der Branche findet. Von 2003 bis 2006 war Florian Silbereisen mit Michaela Strobl, der Schwägerin von Andy Borg liiert. Im Jahr 2005 lernte er die bis dahin noch recht unbekannte Schlagersängerin Helene Fischer kennen. Gemeinsam mit ihr sang er in seiner Sendung "Hochzeitsfest der Volksmusik" ein Duett. Im August 2008 machten die beiden Schlagerstars schließlich ihre Beziehung öffentlich. Leider ist die Liebe nicht für immer gemacht: 2018 trennt sich das Traumpaar, nachdem sich Helene Fischer in den Akrobaten Thomas Seitel verliebt hat.

Seither hat Florian Silbereisen der Öffentlichkeit keine neue Freundin vorgestellt. Auch kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Florian Silbereisen eigentlich homosexuell ist und die Beziehung mit Helene Fischer nur PR war. Das Paar dementierte diese Vermutungen bis zur Trennung mit gemeinsamen (Kuschel)-Auftritten.