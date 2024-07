Andreas Gabalier: "Da pfeife ich drauf" Davon distanziert er sich ganz bewusst!

Für Andreas sind es die unscheinbaren Freuden abseits des Rampenlichts, die sein Herz höherschlagen lassen. "Ein Spaziergang am Rande von Graz, eine Wanderung auf den Zirbitzkogel, den Berg, den meine verstorbene Großmutter so liebte, oder einfach ein Bier mit den Nachbarn, die mich schon kannten, bevor ich berühmt wurde – das sind Momente, die mich wirklich zum Strahlen bringen."

Doch gönnt sich der gefeierte Sänger überhaupt keinen Luxus? Mit einem Schmunzeln auf den Lippen sagt Andreas: "Mein größter Luxus ist wohl mein heiliges Bermuda-Dreieck. Ich habe tatsächlich drei Orte, die ich mein Zuhause nennen kann." So pendelt er zwischen seiner alten Studentenwohnung in Graz, seiner malerischen Berghütte in der Region Ramsau am Dachstein und der vertrauten Umgebung von Velden am Wörthersee, wo er einst bei einem Bootsverleih arbeitete. "Ansonsten versuche ich immer, die Balance zwischen meinem Leben als Bühnenstar und einem ganz normalen Alltag zu wahren."

Von welcher Frau der Sänger jetzt trotz seiner sympathischen Art einen Korb kassierte, erfährst du im Video: