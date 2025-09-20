Andreas Gabalier: Flirt-Alarm mit Pamela Reif
Andreas Gabalier ist seit Jahren offiziell Single. Doch nun bringt ihn eine Beauty in der Öffentlichkeit ordentlich ins Schwitzen…
Andreas Gabalier grinst und blickt in die Ferne.
© IMAGO / PresseFoto Evans
Auch wenn ihm Tausende schöne Madln zu Füßen liegen: Seit der Trennung von Silvia Schneider (43) vor sechs Jahren gilt Andreas Gabalier (40) offiziell als Single. Doch nun bringt ihn eine Blondine gehörig zum Schwitzen.
Ein Bussi von Pamela Reif
Der Volks-Rock-’n’-Roller powert sich derzeit mit den Fitness-Videos von Pamela Reif (29) aus – und ist restlos begeistert. Als die erfolgreiche Influencerin ihm kürzlich auf Instagram ein Kuss-Emoji schickte, wurde Andi selbst zum schmachtenden Fan und schrieb: „Ich glaub’, ich spinn’!“
Kein Wunder: Pamela ist blond, sportlich, bildhübsch – und seit Mai auch wieder solo, nachdem sie sich von Internetstar Willi Whey (30) getrennt hat. Die durchtrainierte Fitness-Queen und der kernige Lederhosn-Buam – das hätte doch Charme! Vielleicht wird aus dem heißen Flirt im Netz ja bald eine echte Herzensangelegenheit. Die Fans würden diese Kombi jedenfalls richtig feiern …
