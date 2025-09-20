Andreas Gabalier: Flirt-Alarm mit Pamela Reif

Kein Wunder: Pamela ist blond, sportlich, bildhübsch – und seit Mai auch wieder solo, nachdem sie sich von Internetstar Willi Whey (30) getrennt hat. Die durchtrainierte Fitness-Queen und der kernige Lederhosn-Buam – das hätte doch Charme! Vielleicht wird aus dem heißen Flirt im Netz ja bald eine echte Herzensangelegenheit. Die Fans würden diese Kombi jedenfalls richtig feiern …