Knutsch-Alarm!

Andreas Gabalier: Flirt-Alarm mit Pamela Reif

Andreas Gabalier ist seit Jahren offiziell Single. Doch nun bringt ihn eine Beauty in der Öffentlichkeit ordentlich ins Schwitzen…

Andreas Gabalier grinst und blickt in die Ferne.

Andreas Gabalier grinst und blickt in die Ferne.

© IMAGO / PresseFoto Evans

VonInTouch Redaktion

Auch wenn ihm Tausende schöne Madln zu Füßen liegen: Seit der Trennung von Silvia Schneider (43) vor sechs Jahren gilt Andreas Gabalier (40) offiziell als Single. Doch nun bringt ihn eine Blondine gehörig zum Schwitzen.

Ein Bussi von Pamela Reif

Der Volks-Rock-’n’-Roller powert sich derzeit mit den Fitness-Videos von Pamela Reif (29) aus – und ist restlos begeistert. Als die erfolgreiche Influencerin ihm kürzlich auf Instagram ein Kuss-Emoji schickte, wurde Andi selbst zum schmachtenden Fan und schrieb: „Ich glaub’, ich spinn’!“

Kein Wunder: Pamela ist blond, sportlich, bildhübsch – und seit Mai auch wieder solo, nachdem sie sich von Internetstar Willi Whey (30) getrennt hat. Die durchtrainierte Fitness-Queen und der kernige Lederhosn-Buam – das hätte doch Charme! Vielleicht wird aus dem heißen Flirt im Netz ja bald eine echte Herzensangelegenheit. Die Fans würden diese Kombi jedenfalls richtig feiern …

StarsDeutsche StarsAndreas GabalierPamela Reif
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group