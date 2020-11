Andreas Gabalier: Jetzt packt er über seine neue Liebe aus!

Das es Andreas als Single an Angeboten nicht fehlt, ist selbstredend. Wie der Schlagerstar nun nämlich berichtet, kann er sich vor Liebesbriefen seiner treuen Fan-Girls kaum retten. So verrät er gegenüber "Bunte": "Ja, das sind schon viele, und manchmal nehme ich mir die Zeit, um sie in Ruhe zu lesen." Doch ist zwischen all den Liebes-Anwärterinnen die richtige Frau für Andreas dabei? In einer ehrlichen Beichte verschafft der Sänger Klarheit...