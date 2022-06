Andreas Gabalier: Neuanfang! Er hat sein Glück gefunden

Im Rahmen der Album-Veröffentlichung durfte "Intouch-Online" mit Andreas plaudern und er hat uns verraten, was ihn bei seiner Arbeit für das neue Album beflügelt hat, mit welchem Star er gerne mal ein Duett auf den Markt bringen würde und wie er seine Freizeit am liebsten gestaltet:

Glückwunsch zu deinem neuen Album, lieber Andreas! Kannst du uns verraten, was es mit dem Titel auf sich hat? Ist das Album für dich wie ein Neuanfang?

Andreas Gabalier: Vielen lieben Dank! Es muss ja alles wieder losgehen. Es muss alles nach vorne gehen. Für uns Künstler und Kulturschaffenden war das ja eine beinharte Zeit, ganz anders als gewohnt. Es ist ja nach wie vor schwierig. Ich habe zehn Jahre lang Erfolg gehabt, dann kam Corona und eine lange Pause. Jetzt haben wir wieder Hoffnung, ich bin voller Zuversicht und will auch die Leute motivieren, dass sie wieder rausgehen, sich aus dem Haus trauen. Dass das Leben wieder Fahrt aufnimmt. Deshalb habe ich diesen Titel gewählt. Ich habe auch alle Songs wieder selbst geschrieben auf dem Album.

Welcher Song liegt dir von dem Album ganz besonders am Herzen? Welche Bedeutung steckt dahinter?

AG: Lieblingssong hab ich ehrlich gesagt keinen wirklich. In der One-Man-Show, da erzähl ich z.B. einfach meine Geschichte und gebe einen kleinen Einblick in das was so alles passiert ist am Weg. Das war mir ein Anliegen. Zudem ist der Titel auch durch das Orchester was besonders geworden.

Mit welchem Star würdest du gerne mal eine Single veröffentlichen?