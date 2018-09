Was läuft da zwischen Silvia und dem Männer-Model?

Zwischen (33) und Silvia Schneider (36) herrscht offenbar Eiszeit. Zu einer Veranstaltung in Wien erschienen der Volks-Rock ’n’ Roller und die -Moderatorin zwar zusammen, doch wie ein voll verliebtes Paar wirkten die beiden nicht. Lange Gesichter statt glücklichem Grinsen. Ob für die miese Stimmung Fotos verantwortlich sind, die jetzt veröffentlicht wurden? Denn auf denen kuschelt sich Silvia nicht an Andreas, sondern an ein gut gebautes Männer-Model...

Andreas Gabalier: Kalte Füße vor der Hochzeit mit seiner Silvia

Seit fünf Jahren sind Andreas und Silvia Österreichs Traumpaar Nummer eins. Sie, die aufstrebende TV-Moderatorin des Senders Puls 4. Er, der erfolgreiche Volksmusiker, der von einem Konzert zum nächsten rast. Bei so steilen Karrieren bleibt für das Privatleben nicht mehr viel Zeit. „Es wäre wohl an der Zeit, dass wir heiraten“, gab Andreas vor Kurzem in einem Interview zu. „Aber unser Leben ist so turbulent!“ Das klang wenig romantisch. Medien spekulierten daraufhin über eine Liebeskrise, sagten schon die Trennung der beiden voraus.

Gibt sie Andreas Gabalier den Laufpass?

Jetzt gibt es einen neuen Grund, sich um die Beziehung der beiden zu sorgen. Die österreichische Zeitschrift „Obegg“ zeigt in ihrer aktuellen Ausgabe Fotos von Silvia mit einem anderen Mann. Die Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt, nur beschrieben werden: Gelöst und glücklich ist sie da an der Seite von Michael Gstöttner (34) zu sehen, einem internationalen Männer-Model, das schon für und John Richmond vor der Kamera stand. Vertraut legt sie ihre Hand auf seine Brust. Wie besonders die Stimmung zwischen den beiden ist, bestätigen auch die „Obegg“-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner. Sie sagen: „Das perfekte Paar.“

Wie leicht aus einer beruflichen Beziehung Liebe werden kann, weiß wohl kaum einer besser als Andreas selbst. Er lernte Silvia vor über fünf Jahren bei einem Interview kennen, flirtete sie vor laufender Kamera an – die beiden kamen schließlich zusammen. Und Michael Gstöttner ist auf jeden Fall eine heiße Konkurrenz. Das dürfte auch Andreas bemerkt haben...