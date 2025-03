Andreas Gabalier: Sein Millionen-Glück liegt in Trümmern

Andreas Gabalier darf sein Penthouse deshalb schon seit Monaten nicht mal mehr betreten. Für ihn und alle anderen Eigentümer, die Millionen in das Gebäude investiert haben, ein absoluter Albtraum! Die einzige Möglichkeit, den Abriss in letzter Sekunde zu verhindern, wäre eine unverzügliche Umwidmung der Immobilie und der Umbau in eine rein touristische Anlage. So wäre das Geld der Besitzer immerhin nicht ganz futsch, doch den wunderschönen Ausblick auf den See würden nicht sie, sondern andere genießen.

Für Andreas Gabalier, der 2021 offiziell zum "Wörthersee-Botschafter" ernannt wurde, eine extrem bittere Pille. Ob er wohl noch einen letzten Trumpf im Ärmel hat? Die Angelegenheit ist ganz sicher noch nicht ausgestanden…

Andreas Gabalier: Abgeblitzt! Dieser Korb tut weh. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: