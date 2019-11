Andreas Gabalier: Trauriger Todesfall! Es zerreißt ihm das Herz

Reddit this

Wenn es draußen kälter und düsterer wird, dann kommen auch bei Andreas Gabalier (34) die traurigen Gedanken. Dann vermisst er seinen Vater Wilhelm (†52), der 2006 Selbstmord beging, und seine Schwester Elisabeth (†19), die ihm kurze Zeit später in den Freitod folgte, schmerzlich. Auch Großmutter Maria (†90) ist unvergessen. Und zugegeben: dann wird auch dem VolksRock’n’Roller das Herz ganz schwer. Aber mit seiner Trauer ist er zum Glück nicht alleine. In Nachbarin Hermine hat Andi eine Ersatz-Oma gefunden.

Andreas Gabalier erlebte wieder einen Trauerfall

„Ihr Mann Toni ist vor kurzem auch gestorben – mit 91 Jahren und wir waren dann zuerst an seinem Grab, danach bei meiner Schwester und meinem Papa (am Grab)“, erklärt er die gemeinsame Trauerbewältigung. „Danach waren wir noch Kaffee trinken und eine Runde spazieren.“

So kann der Alltag langsam wieder einkehren und die Hinterbliebenen nehmen gemeinsam Abschied. „Klar zerreißt es mir da das Herz. Aber das darf auch sein. Wäre das nicht so, hätte ich nicht das Herz am rechten Fleck“, ist sich ganz sicher.