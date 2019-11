Andreas Gabalier nach Trennung: Erneute Klatsche für den Sänger!

Eigentlich wollte Andreas via " " lediglich einen Schnappschuss von sich beim Sport teilen und auf das "Fan Festival 2020" aufmerksam machen. Doch was folgt, ist ein regelrechter Shitstorm...

Andreas Gabalier trainiert hart

Obwohl Andreas schon immer ein echter Mucki-Mann war, scheint er nach der Trennung von seiner Silvia nochmal ordentlich zuzulegen. So postet der Sänger nun ein Foto von sich beim Sport, welches einen Blick auf seinen durchtrainierten Körper gewährt. Vor allem Andreas Arme wirken um das doppelte breiter. Doch jetzt der Schock! Während Andreas von seiner Community für solche Fotos sonst mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, scheint diesmal seinen Fans der Anblick überhaupt nicht zu gefallen...

Andreas' Fans sind entsetzt

Wie unter dem Post von Andreas deutlich wird, sind seine Anhänger von dem trainierten Andreas nur wenig begeistert. So kommentieren sie: "Ganz ehrlich? Schön schaut anders aus..." sowie "Sorry, geht mich zwar echt nichts an und eigentlich bist ja ein fescher Kerl, aber diese Muckis sind nimmer schön! Direkt a bisserl gruselig so unnatürlich aufgepumpt. Hat mir beim schon nie gefallen. Schaut für mich immer so nach Schlägertyp aus und ich finde das passt nicht zu dir. Sorry." Autsch! Was Andreas über die harten Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...

