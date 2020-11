Andreas Robens: Fast gestorben! Er wurde mit einem Messer angegriffen

Andreas wäre an der Tür fast gestorben, als er einen Mann nicht in den Club reinließ. Plötzlich zog er ein Messer und stach zu. "Du läufst über die Straße, das Blut spritzt raus. Der eine Polizist hat mir noch ein Pflaster gegeben. Doch das flog gleich wieder weg." Also steckte der Bodybuilder den Finger in das Loch und lief dem Krankenwagen entgegen.