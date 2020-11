Caro Robens: "Es ist aus und vorbei!"

In der Sendung besuchen sie und Ehemann Andreas ihre alte Arbeitsstelle. Plötzlich kommen wieder alle Erinnerungen hoch. "Ich durfte mich damals nicht so auffällig schminken. Bunte Haare waren auch ein No-Go. Ich musste mir ein Piercing in der Zunge ganz weit hinten setzen lassen, damit man es ja nicht sieht beim Sprechen", berichtet Caro. "Ich wollte mit Jugendlichen arbeiten. Aber alles, was unter 14 ist, ist nicht so meins. Ich hatte damals dafür nur zu wenig Berufserfahrung und war zu jung. Mir hat keiner gesagt: 'Mach die Ausbildung nicht. Du musst erstmal zehn Jahre mit Kleinkindern arbeiten.' Dann wäre ich schreiend weggelaufen." Nach fünf Jahren schmiss sie hin.