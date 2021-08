Andreas Robens: Geständnis im TV! Seine Fassade bricht zusammen

Das hatte für das Auswanderer-Paar krasse Konsequenzen. Vox stoppte daraufhin die Dreharbeiten. "Wir begleiten Andreas und Caro Robens seit sechs Jahren bei ihrer Auswanderung und erzählen ihre Geschichte. In dieser Zeit haben wir immer vertrauensvoll mit den beiden zusammengearbeitet. In dieser Woche wurden wir völlig überraschend mit Informationen konfrontiert, die Zweifel an einer Geschichte aus Andreas‘ Vergangenheit aufkommen lassen. [...] Bis zur finalen Klärung werden keine weiteren Dreharbeiten mit den Robens stattfinden", teilte der Sender damals in einer Mitteilung mit.