Andreas & Caro Robens: Schockierendes Todes-Drama!

Bulli versteht sich nicht mit ihren drei kleinen Hunden Hexe, Brutus und Zwerg. Er beißt den kleinen Zwerg und bricht ihm zwei Rippen. Caro und Andreas bringen ihn sofort in die Notklinik. "Wir sind nach Hause gekommen. Der Hund stand nicht vor der Tür. Dann ist er mir humpelnd und sehr verblutet entgegen gekommen. Da konnte ich mir schon denken, was passiert ist", erzählt Andreas geschockt. Also treffen die beiden Auswanderer eine Entscheidung: Bulli muss zurück ins Tierheim.