„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wurde erstmals am 13. Juli 2016 von RTL ausgestrahlt. Die Reality-Show stammt ursprünglich aus Israel und ist in ähnlicher Form bereits in vielen anderen Ländern bekannt. Im Juli 2018 läuft die dritte Staffel an. Acht prominente Paare ziehen gemeinsam in eine Villa in Colares in der Nähe von Lissabon, Portugal. Dort leben sie bis zu zwei Wochen auf engstem Raum zusammen. Das Ziel ist es, diverse Aufgaben zu bestehen und in der Show zu bleiben, um am Ende als Sieger hervorzugehen und eine Geldprämie von 50.000 Euro zu erhalten. Dabei erwarten sie spannende Aufgaben, die nur durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen bestanden werden können. Gegen Ende einer jeden Folge dürfen die Paare darüber abstimmen, wer die Show verlassen soll. Das Paar, das am Ende gewinnt, darf sich anschließend als „Das Promipaar des Jahres“ bezeichnen.

Staffel 1 (2016)

Die erste Staffel war vom 13. Juli bis 3. August 2016 zu sehen. Sie wurde von Malte Arkona moderiert. Teilgenommen haben:

-Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan

-Thorsten Legat und seine Ehefrau Alexandra Legat

-Chris Töpperwien und seine Ehefrau Magey Kalley

-René Weller und seine Ehefrau Rosemarie Weller

-Alexander Posth und seine Ehefrau Angelina Huth

-Hubert Kah und seine Freundin Ilona Magyar

-Rocco Stark und seine Freundin Angelina Heger

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan gingen als Gewinner der ersten Staffel hervor und gewannen 50.748,50 Euro. Für die zweite Staffel wurde eine feste Prämie von 50.000 Euro für das Siegerpaar festgelegt.

Staffel 2 (2017)

Die zweite Staffel war vom 2. August 2017 bis zum 6. September 2017 zu sehen. Der Moderator wurde durch einen Off-Sprecher ersetzt. Teilgenommen haben:

-Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt

-Helena Fürst und ihr Freund Ennesto Monté

-Hubert Fella und sein Partner Matthias Mangiapane

-Markus Mörl und seine Freundin Yvonne König

-Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer

-Aurelio Savina und seine Freundin Lisa Freidinger

-Manni Ludolf und seine Ehefrau Jana Ludolf

-Martin Semmelrogge und seine Ehefrau Sonja Semmelrogge

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt gingen als Gewinner der zweiten Staffel hervor.

Staffel 3 (2018)

Die dritte Staffel läuft am 9. Juli 2018 an. Diese acht Promi-Paare nehmen daran teil:

-Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner

-Jens Büchner und seine Ehefrau Daniela Büchner

-Patricia Blanco und ihr Freund Nico Gollnick

-Shawne Fielding und ihr Freund Patrick Schöpf

-Stephanie Schmitz und ihr Verlobter Julian Evangelos

-Bert Wollersheim und seine Freundin Bobby Anne Baker

-Frank Fussbroich und seine Ehefrau Elke Fussbroich

-Uwe Abel und seine Ehefrau Iris

Trennungen

Die Show stellt die Beziehungen der Promis auf eine harte Probe. Nach der Teilnahme am Sommerhaus gab es sogar einige Trennungen. Angelina Heger und Rocco Stark trennten sich kurz nach der Aufnahme der ersten Staffel. Auch die Beziehung von Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan hielt nicht. Aus der zweiten Staffel trennten sich Helena Fürst und Ennesto Monté sowie Nico Schwanz und Saskia Atzerodt.