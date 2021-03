Andrej Mangold: Er spricht von Hochzeit mit Schweizer Bachelorette Andrina

Schon wieder hat der Ex-Bachelor einen Livestream bei Instagram gestartet und wird von den Fans auch direkt auf den Flirt angesprochen. "Hallo, was ist denn hier los? Was soll denn da sein? Da ist jemand einmal im Livestream und dann wird direkt hier...", so Andrej.

Eine Antwort, die die Follower nicht gerade befriedigt. Kein Wunder, der Basketballer scheint sich vor einem wirklich klaren Statement zu drücken. Er wolle sich dazu einfach nicht äußern und erklärt: "Der Herr schweigt und genießt zu diesem Thema". Logisch, dass die Follower da ihre ganz eigenen Schlüsse ziehen.

Doch darauf reagiert er fast schon ein bisschen pampig. "Ja gut, dann hat das alles gesagt. Wer weiß, vielleicht heiraten wir übermorgen", so der Hannoveraner.

Die Antwort wird seine Fans genauso wenig glücklich machen. Ob da also mehr ist zwischen ihm und Andrina, wissen nur die beiden. Offiziell ist Andrej Mangold aber seit der Trennung von Jenny Lange im November Single...

Andrej Mangold: Dieses Model ist die Ex-Freundin des Bachelor 2019. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: