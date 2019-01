Endlich ist es offiziell! Andrej Mangold ist der neue Bachelor. Ab dem 2. Januar geht der 31-Jährige auf die Suche nach seiner Traumfrau.

Andrej Mangold: Basketball ist seine große Leidenschaft

Am 14. Januar 1987 kam Andrej in Hannover auf die Welt. Sein Großvater mütterlicherseits ist Amerikaner und sein Großvater väterlicherseits kommt aus Lettland. Schon als kleiner Junge war von dem Basketballfeld nicht wegzubekommen. Später machte er seine Leidenschaft zum Beruf. "Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben", erzählte er im Interview mit RTL. Im Laufe seiner Karriere spielte er für namenhafte Vereine wie FC Bayern München, die Artland Dragons und die Telekom Baskets Bonn. 2014 schaffte es der 1,90 Meter große Sportler sogar in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Vergangenes Jahr beendete Andrej seine Profi-Karriere.

Andrej Mangold: Von "Die Höhle der Löwen" zu "Der Bachelor"

Mit seinen beiden Partnern Ingo Hofmann und Marcel Graf (der Neffe von Til Schweiger) baute er sich ein zweites berufliches Standbein auf. Gemeinsam entwickelten sie "DasKaugummi". Ein zuckerfreies Kaugummi in einzigartigen Sorte wie Zitrone-Basilikum, Orange-Ingwer und Holunderblüte-Minze. 2016 wagte sich das Trio mit ihrem Produkt in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen". Investor Ralf Dümmel schlug sofort zu. Für 250.000 Euro bekam er 20 Prozent der Firmenanteile. Doch kurz nach der Show platzte der Deal. "Bei 'DasKaugummi' wurden wir uns bezüglich der Beteiligung nicht einig, wir sind aber sehr freundschaftlich im Umgang", erklärte Ralf Dümmel gegenüber "Gründerszene". Doch Andrej und seine Partner schafften den Weg an die Spitze auch ohne Hilfe. Heute gibt es das Produkt in den deutschen und internationalen Supermärkten zu kaufen.

Andrej Mangold: Wer kann sein Herz erobern?

Anafng 2018 trennte sich Andrej von seiner Freundin. Jetzt will er bei "Der Bachelor" endlich die Richtige finden. "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche… das finde ich sehr spannend!" Bei romantischen Dates in Mexiko dürfen die 20 Kandidatinnen Andrej näher kennenlernen. In der "Nacht der Rosen" muss er dann jede Woche die Ladys, bei denen er keine Schmetterlinge im Bauch hat, nach Hause schicken. Welche Damen möchte er näher kennenlernen? Und wer bekommt am Ende die letzte Rose?

Die neunte Staffel von "Der Bachelor" läuft ab dem 2. Januar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL.