Andy Borg: Bittere Demütigung! Steht seine Ehe auf der Kippe?

Es sind bittere Demütigungen, die die 53-Jährige über sich ergehen lassen muss. Auf die Nachfrage, ob seine Frau immer noch gerne mit ihm zu seinen Auftritten und Tourneen unterwegs ist, antwortet er beinahe pampig: "Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, ob sie gerne mitreist. Sie reist mit!" Bumm! Diese harsche Ansage hat gesessen.

Noch keine Nacht seien sie getrennt gewesen, verrieten sie einmal. Und es schien immer so, als ob Andy die Begleitung seiner Birgit genoss. Ist das nicht mehr so? Ist es ihm egal, wie es Birgit dabei geht, mit ihm durch die Lande zu tingeln und dabei zuzusehen, wie er von liebeshungrigen Fans angeschmachtet wird? Apropos: Als ob diese Spitze nicht schon genug wäre, setzt der ehemalige "Musikantenstadl"-Held noch einen obendrauf und flirtet in aller Öffentlichkeit fremd!

Die sexy Nebenbuhlerin: die heißblütige, italienische Sängerin Fausta Gallelli (40)! In seiner Musiksendung "Schlager-Spaß", in der sie einen Auftritt hatte, kommt Borg aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Was für ein Lied. Was für eine Stimme. Was für eine Frau!" Mamma Mia! Da sprühen die Funken! Muss sich Birgit jetzt ernsthafte Sorgen machen? Schließlich fing ihre Liebe mit dem begehrten Sänger auch einst als Fremdflirt an, während er noch mit seiner Ex Sabine (59) verheiratet war ...