Andy Borg & Birgit: Schock nach 25 Jahren! Steht die Ehe auf der Kippe?

Vielleicht könnte sie der Grund dafür sie sein: Fausta Gallelli (40). Die hübsche Sängerin stammt aus Süditalien, aus Kalabrien – der "Stiefelspitze". Und durch ihre Adern fließt pures Feuer. Fausta ist sexy, heißblütig und hat eine umwerfende Stimme. Auch Andy schien hingerissen von ihr zu sein, als sie vor wenigen Tagen in seiner Musiksendung "Schlager-Spaß" auftrat. Der Sänger kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Was für ein Lied. Was für eine Stimme. Was für eine Frau!"

Sonst hat Andy immer nur von seiner Birgit so geschwärmt. In den höchsten Tönen! "Also da hat eben ein Topf seinen Deckel gefunden! Das ist großes Glück!", lachte er gerne. Und vor kurzem erst säuselte Andy ins Mikrofon: "Birgit ist mein Leben!" Live, auf der Bühne des "Schlagerbooom", vor Millionen von Zuschauern.

Davon war aber zuletzt kein Wort mehr zu hören. Hat Andy plötzlich nur noch Augen für Fausta? Wir erinnern uns: Birgits Liebe mit dem begehrten Sänger begann vor 25 Jahren auch als Fremdflirt. Damals war Andy auch noch verheiratet, mit seiner Ex Sabine (59) …

Was Hoffnung gibt: Seit Birgit da ist, hat Andy allen Versuchungen widerstanden. Die Ehe der beiden dürfte deshalb einigermaßen sturmfest sein – und selbst italienische Verlockungen überstehen. Damit die Silberhochzeit schön wird …