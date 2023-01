Angela Merkel: Die heimliche Frau an ihrer Seite

Schon seit vielen Jahren verbindet die Frauen eine innige Beziehung. 1997 lernten sich Angela Merkel und Annette Schavan auf dem Parteitag der CDU kennen. Schnell waren sie sich sympathisch, eine Freundschaft entwickelte sich. Höhen und Tiefen durchlebten sie gemeinsam, stärkten sich gegenseitig den Rücken. Bis heute! Und so besonders ihre Bindung zueinander auch ist, so wenig tragen sie davon an die Öffentlichkeit. Wie eng sie wirklich sind, das weiß kaum einer. Man kann es nur erahnen. Einmal etwa plauderte Annette Schavan aus: "Wenn ich in Berlin bin, dann sag ich vorher Bescheid, und wenn sie da ist, dann geh ich auf einen Kaffee vorbei oder wir treffen uns abends." Für lange Gespräche, bestimmt auch mal auf ein Gläschen Wein.

Als Merkel neulich einen Kurztrip an den Bodensee unternahm, war die "heimliche Frau" ebenso dabei. In einem Restaurant dort wurden sie gemeinsam gesehen. „Beim Abendessen anwesend war auch die Merkel-Vertraute Annette Schavan", heißt es. Wie schön, wenn man so eine wundervolle Freundschaft pflegt!