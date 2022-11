Angela Merkel: Von früher bis heute!

Angela Merkel früher: Der Wonneproppen

Was für ein niedliches und verschmitztes Lächeln! Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren, wuchs jedoch in der ehemaligen DDR auf. Ihre Mutter und ihr Vater, der als Pfarrer in Brandenburg arbeitete, ermöglichten dem Mädchen eine behütete Kinderstube. Und obwohl sie unter den Augen eines Geistlichen aufwuchs, entschied sich die spätere Politikerin gegen eine Laufbahn in der Kirche und für ein Studium der Naturwissenschaften - die Chemie...