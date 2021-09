Angela Merkel: Große Sorge! So schlecht geht es der Kanzlerin wirklich

16 Jahre als Deutschlands Chefin haben ihr alles abverlangt. Und auch privat plagen sie Sorgen. Es scheint, als würden sie und ihr Ehemann Joachim Sauer (72) immer häufiger getrennte Wege gehen. Schon seit Ende Mai arbeitet der Wissenschaftler an der italienischen „Accademia delle Scienze“ in Turin. Jetzt wurde bekannt, dass er einen weiteren Job im Ausland hat: An der „Karls-Universität“ in Prag ist er als Forscher tätig. Dabei würden der Kanzlerin Zeit zu zweit mit ihrem Mann oder gemeinsame Gespräche jetzt so guttun...

