Angela Merkel: Neuer Job! Das plant die Kanzlerin nach der Amtszeit

Seit November 2005 bekleidet Angela Merkel als Bundeskanzlerin das höchste Amt der deutschen Politik. Ob internationale Finanzkrise, Klimawandel, Flüchtlingskrise, Nahostkonflikt oder zuletzt die Coronapandemie, in die 16-jährige Amtszeit der ersten deutschen Kanzlerin fielen Themen von überragender internationaler Bedeutung. Die gebürtige Hamburgerin, die in der DDR aufwuchs, errang 1990 ihr erstes Mandat für den Bundestag. Von der Position als Bundesministerin für Frauen und Jugend unter Kohl (1991-1994) arbeitete sie sich in den 90er Jahren hoch zur Generalsekretärin der CDU (1998-2000) und schließlich Bundeskanzlerin (2005-2021). Mit ihrer diplomatischen Art kam Angela Merkel auch international gut an. Sie verhandelte mit Putin, Trump, Erdogan oder Netanjahu, zog mit einer beeindruckenden Leichtigkeit und einer eisernen Miene die Strippen in der Weltpolitik. Doch alles geht irgendwann zu Ende, so auch Angela Merkels Amtszeit.