Angela Merkel: Große Sorge um die ehemalige Kanzlerin

Wie groß war doch die Vorfreude auf die jetzige Zeit! Angela Merkel wollte nach ihrer Kanzlerschaft ohne berufliche Verpflichtungen reisen, Freunde und alte Bekannte wiedertreffen, auch einfach mal entspannen. Doch die Sorge um die 68-Jährige ist groß!

Neue Bilder sind aufgetaucht. Dunkle Ränder zeichnen sich auf den neuen Fotos unter ihren Augen ab. Der Blick ist matt, die Haare zerzaust, die Haut fahl. In Begleitung von Sicherheitspersonal wird sie zum Auto geführt, ihre Haltung ist gebeugt. Sie sieht so erschöpft, so abgekämpft aus! Was ist nur mit der Altkanzlerin los?