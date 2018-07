Angela Merkel: Schlimmer Schicksalsschlag! Drama um ihre Mutter!

Reddit this

Es ist eine überraschende Nachricht: Bundeskanzlerin (64) fährt dieses Jahr erst mal nicht in Urlaub! Doch der Grund dafür ist rührend.

Vergangene Woche war es wieder so weit: Die Regierungschefin verabschiedete sich nach der Sommerpressekonferenz in den Urlaub. Doch anders als sonst wird sie ihre freien Tage offenbar nicht mit Ehemann Joachim verbringen!

Angela Merkel: Die Situation gerät außer Kontrolle!

Denn: Herlind Kasner (90), die Mutter der Kanzlerin, ist krank. Sie soll sich eine Lungenentzündung zugezogen haben. „Mir geht es nicht mehr so gut. Es ist alles nicht mehr so leicht in meinem Alter. Ich freue mich, dass meine Tochter mehr für mich da ist“, erzählte sie auf Anfrage von "Woche heute".

Angela Merkel muss jetzt für ihre Mutter da sein

Ob die Politikerin deshalb wohl auf ihren Urlaub verzichtet? Mit ihrem Mann, Chemiker Joachim Sauer (69), fährt sie seit über zehn Jahren im nach Südtirol. Im Erholungsort Sulden genießen die beiden Zeit zu zweit – weitab vom Job in Berlin. Dieses Mal soll alles anders sein. Ihr Mann wird mit seinem Sohn aus erster Ehe ins 4-Sterne-Stammhotel Marlet einziehen.

Was für eine rührende Geste der Kanzlerin – und schönes Zeichen dafür, wie wichtig ihr ihre Mama ist!

Aber auch eine Kanzlerin braucht eine Auszeit. Vielleicht packt Angie ja doch noch ihre Wanderschuhe ein und reist ein paar Tage zu ihrem Gatten in die Berge - wenn es ihrer Mutter besser geht...