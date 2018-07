Angela Merkel: Seltene private Einblicke

Reddit this

Hinter lagen anstrengende Wochen. Der Streit mit Horst Seehofer hat auch die Kanzlerin schwer mitgenommen.

Bevor sich Angela Merkel in den Sommerurlaub verabschiedet, hat die Kanzlerin die jährliche Sommerpressekonferenz abgehalten und beantwortete Fragen vor Journalisten.

So geht es Angela Merkel derzeit wirklich

In den 90 Minuten sprach Angela Merkel über die schwierige Phase in den vergangenen Wochen und über die derzeitige Politik. Dort wurde die Kanzlerin sogar privat und gab einen Einblick, wie es ihr derzeit wirklich geht. „Ich klage nicht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich ein paar Tage Urlaub habe und länger schlafen kann“, sagt Angela Merkel.

Auf die Frage, ob sie gerne mit Putin, Seehofer oder Trump in den Urlaub fahren würde, sagte sie: „Die Frage stellt sich mir nicht!“. Das klingt nach einem klaren Nein! Angela Merkel wird die Urlaubstage mit ihrem Ehemann Joachim Sauer verbringen und von ihrer Arbeit abschalten. Ab Herbst steht sie wieder vor großen Hürden…