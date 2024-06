Angela Merkel: Sie hat Joachim Sauer aus ihrem Leben gestrichen

Monatelang hat Angela Merkel (69) in Erinnerungen geschwelgt, ihr Leben zu Papier gebracht. Nun erscheint im November ihre Biografie "Freiheit". Auf über 700 Seiten blickt sie zurück, erzählt von Kindheit, Jugend und Studium in der DDR. Sie erinnert sich an ihre politischen Anfänge und ihre Zeit als Bundeskanzlerin. Sie lässt ungewöhnlich tief blicken. Doch eine Passage klammert sie ganz aus: ihre Ehe mit Joachim Sauer (75).