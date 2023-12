Angela Merkel: Trost in Tüten!

Und Kummer und Sorgen – davon könnte sie genug haben. Privat sollen seit Monaten dunkle Wolken über Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer hängen. Die Ehekrise zieht sich hin. Immer wieder sehen wir die beiden mit versteinerten Gesichtern. Beruflich, wenn sie Politiker zum Essen treffen. Privat auch, wie bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Die Gründe: Die Ex-Kanzlerin möchte möglichst viel Zweisamkeit genießen. Doch ihr Ehemann, Professor an der Universität in Berlin, arbeitet lieber. Und reist um die Welt. Oft mit einer sehr hübschen Kollegin an seiner Seite.

Das könnte die Kanzlerin belasten. Zu einem Zeitpunkt, an dem Angela Merkel um ihr politisches Vermächtnis fürchten muss. Deutschland steckt in der Krise. All die Arbeit in 16 Jahren Kanzlerschaft – gefühlt waren sie umsonst!

Der Gang zum Bäcker ist in diesen Tagen wichtig. Essen tröstet, dabei werden Glückshormone ausgestoßen, die helfen, das Stresssystem im Körper zu beruhigen. Und Ruhe, die braucht Angela. Für den einen Moment, in dem sie in die Plundertasche beißt …