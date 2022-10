Angela Merkel & Joachim Sauer: Scheidung geplatzt! Sie muss die Demütigung weiter ertragen

Er schien wie vom Erdboden verschluckt. Der Schock war groß. Zumal auch ihr Büro nicht zur Aufhellung des mysteriösen Unfalls beitrug. War die einstige Bundeskanzlerin die Treppe hinuntergefallen? Oder beim Wandern mit ihrer guten Freundin Annette Schavan (67) gestürzt? Im privaten Umfeld sei ihr ein Missgeschick passiert. Mehr erfuhr man von ihr nicht. Doch hat das schmerzhafte Missgeschick vielleicht andere Gründe? Schon geraume Zeit leidet Angela Merkel an gesundheitlichen Problemen – mit denen sie offenbar ohne ihren Gatten fertig werden muss. Oder hat er sie vielleicht auch verursacht, indem er ihr seelisches Gleichgewicht mehr denn je auf die Probe stellt?

Seit ihrem Abschied als Bundeskanzlerin vor fast einem Jahr wird immer wieder über ihre Ehe mit Joachim Sauer (73) spekuliert. Über eine bevorstehende Scheidung. Hintergrund: Der Dozent zeigt sich meist, wenn überhaupt, ziemlich muffig an der Seite seiner Frau. Statt mit ihr den wohlverdienten Ruhestand zu genießen, reist er in der Welt herum, hält Vorträge – und zeigte sich schon mehr als einmal strahlend in Begleitung jüngerer, hübscher Damen. Und Merkel? Die wurde ohne ihn im Italien-Urlaub abgelichtet. Dort hatte sie immer gehofft, mit ihrem Mann den Lebensabend zu verbringen. Ganz privat, ohne beruflichen Stress, nur italienisches Dolce Vita ...

Jetzt heißt es plötzlich: Das Paar soll gemeinsam nach Turin ziehen! Angeblich haben sich die beiden sogar schon Wohnungen angeschaut, besonders eine luxuriöse Bleibe in einer alten Villa soll es ihnen angetan haben, sagt man in der italienischen Autostadt. Ein Lichtblick kurz vor der Silbernen Hochzeit im nächsten Jahr? Immerhin soll auch Joachim Sauers Professur in Berlin zum Jahresende Geschichte sein. Die bevorstehende Scheidung scheint geplatzt zu sein. Doch das ist nur die halbe Wahrheit …

Denn Joachim Sauer zieht es nicht nach Turin, um mit seiner Angela ein neues Leben anzufangen. Sondern sein altes fortzusetzen. Er wurde an der dortigen Uni engagiert. Gut möglich, dass auch seine von ihm hochgeschätzte Kollegin Laura Gagliardi, die schon häufiger private Fotos von sich und dem strahlenden Sauer gepostet hat, da mal vorbeischaut. Ironie des Schicksals: Zufälligerweise stammt sie aus Italien. Und sie war auch bereits bei Joachim Sauer in Berlin. Was für eine Demütigung für Angela Merkel