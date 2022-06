Wo wohnt Karl Lauterbach?

Wie einige seiner Amtskollegen in der Ampel-Koalition wurde auch Karl Lauterbach in Nordrhein-Westfalen, in der kleinen Stadt Düren, geboren. Doch unser amtierender Bundesgesundheitsminister ist zugleich ein echter Weltenbummler: Neben seinem Medizinstudium in Aachen, in San Antonio in Texas und in Arizona, promovierte er auch an der renommierten Harvard Universität in Boston. Mittlerweile lebt der geschiedene Karl Lauterbach ohne seine Frau und seine Kinder im belgischen Viertel in Köln.