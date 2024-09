Angela Merkel: Wahre Freundschaft! Ihre 7 engsten Begleiter

Angela Merkels engste Begleiter: Ulrich Matthes

Merkel und der Schauspieler Ulrich Matthes teilen eine tiefe Begeisterung fürs Theater. Sie schaut sich gerne die Stücke an, in denen er mitspielt. Im Anschluss sprechen sie dann manchmal "alleine eine Stunde nur über das Stück", so Ulrich Matthes.