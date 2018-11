Angelina Kirsch: Eigene Modekollektion für diesen Discounter!

Erst kürzlich war Angelina Kirsch noch dabei zu sehen, wie sie bei "Curvy Supermodel" mit ihren Juroren das deutsche Nachwuchs-Curvy-Supermodel suchte. Nun die nächste Neuigkeit!

Angelina Kirsch: Ihre Styling Tipps für die curvy-Figur!

Angelina Kirsch entwirft Modekollektion für Aldi Nord und Aldi Süd

Wie nun bekannt gegeben wurde, hat Angelina in den letzten Wochen ihre eigene Modekollektion für Aldi Nord und Aldi Süd auf den Markt gebracht. Die Teile werden ab dem 19. November in allen Fialen erhältlich sein. Angelina verrät in einer Pressemitteilung: "Es gibt viele Frauen, die eben keine Größe 36, sondern 44 und auch größer tragen. Und es ist an der Zeit, dass es auch für diese Frauen gibt, in der sie sich schön fühlen, die trendy, bequem und alltagstauglich ist." Und auf was für Stücke können sich alle Fashionistas freuen?

Diese Stücke umfasst die Kollektion

Angelinas Mode-Line "Rock your Curves" besteht aus 32 Teilen, die in den Größen 44 bis 54 erhältlich sein werden. Wie Angelina weiter verrät, überzeugen ihre Stücke durch besondere Extras wie Volants, glitzernde Lurex-Details oder Paillettenmotive.