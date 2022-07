Angelina Pannek: Anzeige! Jetzt wird es richtig schmutzig

Angelina platzt der Kragen

"Wieso bekommt man nie mit, dass dein Kind bei dir ist? Ist es nicht mehr bei dir?", will eine Userin während einer Fragerunde wissen. "Sorry, aber was für eine dumme Frage. Mein Kind ist immer bei mir", poltert Angelina. Und dann geht sie sogar noch einen Schritt weiter!

"Habe mir eben mal das Profil der Dame angeschaut, die mich so einen Schwachsinn fragte. Und nun ist es das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich Anzeige erstatten werde", erklärt sie. Von der besagten Followerin hat Angelina in den vergangenen Wochen nämlich schon einige Nachrichten bekommen: "Stell dich nicht so an, du verwöhnte Göre", "Du bist so eine Hackfresse", "Du mit deiner scheiß Zahnspange, meine Fresse, nimm sie raus, wenn du redest"“ und "Du Nullnummer von Mutter".

"Auch wenn du jetzt alles rausgenommen hast, dich unbenannt hast usw.: Es ist bereits alles gescreenshottet/gespeichert. Hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen. Bin sehr gespannt auf den Verlauf", poltert Angelina. Auweia...