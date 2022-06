Marie Reim: Emotionale Beichte! Sie will ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Marie Reim hat lange an ihrem neuen Album gearbeitet und ab dem 5. August können ihre Fans es endlich in den Händen halten. Ihre 14 Songs gewähren ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt, spenden Kraft und Mut. Im Interview mit InTouch Online spricht die 22-Jährige ganz offen über ihre Entwicklung als Sängerin und Autorin, bittere Enttäuschungen und die Liebe...