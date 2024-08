Angelina & Sebastian Pannek: Das Baby ist da!

Dazu teilen sie ein Foto, auf dem sie sich liebevoll in die Augen schauen. "Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen", schreibt das Paar außerdem. "Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren." Wie süß!

Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Glückwünsche ihrer Fans:

"Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Wunder!"

"Genießt die Zeit zu fünft in vollen Zügen!"

"Wir wünschen euch ein schönes Wochenbett mit vielen schönen Momenten."

"Wie schööön! Gratuliere euch von Herzen!"

Worte, über die Angelina und Sebastian sich bestimmt sehr freuen dürften ...