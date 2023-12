Angelo Kelly: Echt jetzt? Der Weihnachtsmann hat Hausverbot!

Für den Sänger und seine Frau Kira (44) ist Religion sehr wichtig. Deshalb soll Weihnachten auch nicht zu einem Konsumfest verkommen, bei dem der eigentliche Sinn des Festes verloren geht. Und so gehört der Kirchgang jedes Jahr zum Weihnachtsprogramm. Genauso wie das gemeinsame Singen festlicher Lieder.

"Das ist eine unserer Traditionen. Wir alle stellen uns um den Tannenbaum und singen für den lieben Herrn, das ist für uns eine ganz persönliche Sache. Keine Instrumente, kein Tamtam. Wir singen 'Stille Nacht' – so einfach und so schön", berichtet er weiter. Und was gibt es zu essen? "Es gibt Truthahn mit Klößen, die kennt man in Irland ja gar nicht. So kommen auch ein paar deutsche Sachen auf den Tisch. Zum Nachtisch gibt es dann oft Tiramisu. Also wild gemischt, da kommen viele Einflüsse zusammen." Um das Festmahl kümmert sich Angelo gerne selbst. Er ist für den Truthahn zuständig. Kira kümmert sich um die Beilagen und den Nachtisch. Und wenn alle fünf Kinder um den großen Tisch sitzen und fröhlich miteinander plaudern, ist das für Papa Angelo der schönste Moment. Denn Sohn Gabriel (22) und Tochter Helen (21) sind längst ausgezogen. "Wir wohnen nicht alle nebeneinander, sondern in verschiedenen Ländern. Wenn die Kinder uns an Weihnachten besuchen, ist das mit vielen Reisen verbunden."

Jetzt wohnen nur noch Emma (17), Joseph (13) und Nesthäkchen William (8) zu Hause. Es fällt ihm schwer zu sehen, wie ein Kind nach dem anderen das Nest verlässt. "Aber ich muss sie gehen lassen. Und hoffen, dass sie ab und zu wiederkommen, um mit mir an Weihnachten um den Baum zu stehen und zu singen."

