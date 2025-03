Angelo Kelly: Haare ab! Seine neue Frisur ist radikal kurz

Auf seinem Instagram-Kanal teilt Angelo ein neues Foto von sich, auf dem er seinen Followern den neuen Haarschnitt präsentiert. Eigentlich will er in dem Beitrag nur über seine neue Tour sprechen, die 2026 stattfinden wird. Doch stattdessen steht seine Haarpracht im Fokus. "Wo sind deine schönen Haare?", will ein Fan wissen. "Weg", antwortet Angelo kurz und knapp darauf.