Angelo Kelly: Weihnachtliches Spekulatius-Tiramisu

An Weihnachten wird genascht, was das Zeug hält. Ob Lebkuchen, Maripankartoffeln, Schokoweihnachtsmänner oder Zimtsterne - es gibt so viele Leckereien, auf die man sich in der kalten Zeit freuen kann. Und dank Angelo Kelly kommt jetzt noch eine dazu.

Der Kelly Family-Spross hat nun nämlich seine Lieblingsnachtisch geteilt. Und schon bei dem Namen läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Spekulatius-Tiramisu...