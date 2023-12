Anita & Alexandra Hofmann: Große Trauer um ihren Vater!

Anita und Alexandra Hofmann betrauern ihren Vater. Dies teilte das Management der Sängerinnen am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Dort heißt es, dass Josef Hofmann am vergangenen ersten Adventssonntag nach einer langen und schweren Depression verstorben sei. Der Vater von Anita und Alexandra Hofmann wurde 75 Jahre alt. In der Meldung heißt es weiter, dass die Hinterbliebenen aus Respekt darum bitten, von Nachfragen bei den Angehörigen, Freunden und Bekannten des Verstorbenen abzusehen. Anita und Alexandra Hofmann haben sich selbst zu dem Tod ihres Vaters noch nicht geäußert.

Josef Hofmann spielte für bei dem Karrierestart der musikalischen Schwestern eine bedeutende Rolle. Denn anlässlich seines 40. Geburtstags traten Anita und Alexandra im Jahr 1988 gemeinsam auf und verzauberten mit ihren Künsten die geladene Geburtstagsgesellschaft. Die damals elf und 14-jährigen Schwestern performten ein ganzes Programm. Anita Hofmann war als Elvis Presley verkleidet und Alexandra Hofmann begleitete sie am Keyboard. Noch im selben Jahr hatten die Nachwuchstalente dann Auftritte auf Volksfesten, bis dann die großen Bühnen im TV riefen.

Nun müssen sich Anita und Alexandra Hofmann von ihrem wohl größten Fan und Unterstützer verabschieden...