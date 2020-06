Anjelica Huston bekommt PETA-Auszeichnung

Huston hatte 2012 an einem Aufklärungsvideo teilgenommen, das sich kritisch zu der Behandlung von Affen in der Entertainment-Industrie äußerte. Daraufhin hörten zehn der einflussreichsten Werbeagenturen Amerikas auf, Affen für ihre Spots zu verwenden, darunter Europcar, Samsung und Pfizer. Huston ließ sich selbst von einer Pelz-Trägerin zur bekennenden Tierschützerin überreden, wie sie einst in einem Interview gestand: "Ich bin in Irland aufgewachsen und habe Pelz getragen. Ich habe meine Einstellung geändert, nachdem ich erfuhr, wie Füchse und Nerze auf Pelz-Farmen in diese kleinen, dreckigen Käfige gesteckt werden, bis sie so verrückt werden, dass sie sich gegenseitig auffressen." Huston tritt mit der Ehrung in die Fußstapfen von anderen Promis, die sich ebenfalls für Tiere einsetzten, so wurden auch Ellen DeGeneres und Bill Clinton bereits als "Personen des Jahres" ausgezeichnet. © WENN