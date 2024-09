Anke Engelke & Bastian Pastewka: Comedy-Traumpaar! Darum hat es auch privat bei ihnen gefunkt

Im Juni 2000 verließ Anke die "Wochenshow"; Bastian ging ein Jahr später. Dennoch riss der Kontakt niemals ab: In diversen anderen Sketch-Formaten schlüpften die beiden in der Folgezeit immer wieder in unterschiedliche Rollen und aberwitzige Verkleidungen. Von 2007 bis 2013 nahmen sie beispielsweise als "Wolfgang & Anneliese" die Volksmusik-Szene auf die Schippe. Freundschaften im Kollegenkreis sind gerade für Anke Engelke keine Selbstverständlichkeit. "Dort habe ich nicht so viele beste Freunde. Weil ich so wenig Zeit habe, finde ich einen überschaubaren Kreis besser. Und an Bastian ist das Tollste, dass ich ihm viele Sachen nicht erklären muss, weil er mich einfach lesen kann." Bastian Pastewka: "Bei vielen Komödianten-Komödiantinnen-Paaren hört man ja, dass sie sich privat nicht so gut leiden können. Bei uns ist das nicht so."

Manchmal wundert sich Bastian selbst, dass Anke es schon so lange an seiner Seite aushält. "Ich habe keinerlei Qualitäten, keine Persönlichkeit, kein Rückgrat, keinen Humor, also nichts, womit Anke etwas anfangen könnte! Es ist mir ein Rätsel, dass ich von ihr immer noch zum Essen eingeladen werde." Sie bringt ihr Verhältnis auf den Punkt: "Unsere Freundschaft basiert auf totalem Vertrauen und einer humorvollen Interessenverwandtschaft." Fakt ist: Wenige Ehepaare halten es so lange miteinander aus wie diese beiden – wir freuen uns auf viele weitere schöne Jahre!