Ann-Kathrin Bendixen: Erneutes "Let's Dance"-Comeback! Sie ist im Finale dabei

Am Wochenende meldete sich Ann-Kathrin bei ihren Fans auf Instagram. Enttäuscht war sie über ihren Rauswurf nicht. Im Gegenteil. "Ich bin so glücklich irgendwie", freute sich "Affe". "Es ist schon gut so, wie es ist." Nach den anstrengenden Trainingswochen konnte sie endlich mal wieder ausschlafen.