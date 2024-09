Ann-Kathrin Bendixen & Gabriel Kelly: Nach Unfall-Drama! So geht es ihr jetzt

In ihrer Instagram-Story ließ die Reise-Influencerin am Donnerstag die vergangenen Stunden Revue passieren – und die waren alles andere als angenehm. Erst zeigte sie in einer Sequenz, wie ihr Roller quer über den Weg, mit dem Hinterrad in einem kleinen Graben lag. "Ich bin einfach gerade ausgerutscht", berichtete sie. Dabei habe sie sich den Lenker "so hart" in die Brust bzw. die Rippe gehauen, dass es nur noch in ihrem Körper gezischt hätte. Gabriel, "der Retter in der Not", sei aber an ihrer Seite, witzelte sie zu dem Zeitpunkt noch. Anschließend teilte sie noch ein paar Eindrucke vom Tag, als noch alles weitestgehend in Ordnung war. Doch dann wurde es dramatisch.

Nachdem sich beide auf dem Weg weiter hoch in die Berge gekämpft hatten, mussten sie irgendwann aufgeben und ihr Zelt mitten auf dem Weg aufschlagen. Später stellten sie allerdings fest, dass eine Regenfront auf sie zukommt und es noch gefährlicher wäre, am nächsten Tag im Schlamm den Weg wieder herunterzufahren. "Wir realisieren, dass wir uns bewegen sollten ... obwohl das Ganze im Dunkeln und bei der Schräge absolut gefährlich ist", schrieb sie in ihrer Story weiter. So machten sie sich wieder auf den Weg – und dabei passierte es. Ann-Kathrin stürzte erneut und verdrehte sich dabei ihr Knie so stark, dass sie "zwischen Lenker und Kuhscheiße" gesteckt habe, wie sie berichtete.