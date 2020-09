Ann-Kathrin Götze: Trennungs-Schock! Mario hat eine knallharte Entscheidung getroffen

Dieser Weg wird kein leichter sein… Denn für Ann-Kathrin Götze (30) heißt es schon in wenigen Wochen: Kisten und Koffer packen – und dann Abflug! Wohin? Noch unklar. Aber dass ihre neue Heimat im Ausland liegt, gilt als sicher.

Denn Ehemann Mario Götze (28) wird in der kommenden Fußball-Saison nicht mehr in Deutschland kicken. Stattdessen soll der einstige WM-Held künftig in Spanien oder Italien Tore schießen, glauben Branchenkenner. Sonnige Aussichten für Mario – aber eine echt bittere Pille für Ann-Kathrin, die jetzt Freunde und Familie verlassen muss! Und das als frischgebackene Mutter, Sohn Rome ist gerade mal zwei Monate alt…

Für Ann-Kathrin Götze heißt es Abschiednehmen

„Meine Familie ist alles für mich“, erzählte Ann-Kathrin schon früher in der „Gala“. „Meine Eltern sind meine Vorbilder und zusammen mit meinen Geschwistern meine engsten Vertrauten. Wenn wir alle an einem Ort sind, ist die Welt im Reinen für mich.“